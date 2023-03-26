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Bakan Varank: Deprem bölgesinde girişimci kadınlara 300 bin liraya kadar destek vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretim yapan kadınlara alım garantisi verdiklerini, konteyner kentlerde, çadır kentlerdeki kadınlara kalkınma ajansları üzerinden ulaşacaklarını belirtti.

Ekleme: 26.03.2023 - 00:24 Güncelleme: 26.03.2023 - 00:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank: Deprem bölgesinde girişimci kadınlara 300 bin liraya kadar destek vereceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde üreten kadınlara destek olmak amacıyla 'Sosyal Satın Almayı Destekleme Çağrısı'na çıktı.

Kadınlar hem meslek öğrenecek, hem de gelir elde edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında açılan çağrı ile firmalar ürünlerini konteyner kentlerde ürettirecek, kalkınma ajansları ise bu ürünlere uygun atölyeler kuracak. Kadınlar burada hem meslek öğrenecek hem de gelir elde edecek.

Afetzedelerin istihdama katılmalarını amaçlayan çağrı için son başvuru 24 Nisan olarak belirlendi.

Kadınlara 300 bin liraya kadar sosyal girişimcilik desteği

Depremden zarar gören 11 ilde başlatılan sosyal girişimcilik seferberliği ile çadır veya konteynerlerde kalan kadın ve gençlerin girişimci olmaları amaçlanıyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen SEECO Projesi'nde 'Sosyal Girişimcilik Merkezleri' kurulacak.

Bu merkezler Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansının görev bölgesinde bulunan 11 ili kapsıyor. Bu merkezlerde, iş fikri olan kadınlar ve gençler iş fikirlerini olgunlaştıracak eğitimler alacak, mentorluk destekleri verilecek ve en sonunda da iş fikrini hayata geçirmek üzere hibe desteklerinden yararlanacaklar.

'Satın almak için hazırız'

Hatay'da depremlerden dolayı büyük hasar gören sanayi sitelerinde incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu çağrı ile konteyner ve çadır kentlerde yaşayan kadınların ürettikleri ürünlere alım garantisi verdiklerini bildirdi. Varank, şunları kaydetti:

'Onların da üretime katılabilmesi için Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile yürüttüğümüz SEECO Projesi var. Depremzede kardeşlerimizin buralarda ürettikleri bütün ürünlere alım garantisi veriyoruz. Bu sayede depremzede vatandaşlarımız hem bir meşguliyet kazanacaklar, hem de ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. Biz bu planı da devreye aldık. Konteyner kentlerde, çadır kentlerde yaptıkları hem üretimlerine destek veririz hem de ürünlerini satın alırız.'

'Alım garantisi veriyoruz'

Kadın girişimcilerin, kadın kooperatiflerinin, kalkınma ajanslarının destekleri ile kurulmuş yapılar olduğuna işaret eden Bakan Varank, şu değerlendirmede bulundu:

'Kalkınma ajanslarımızı biz şu şekilde yönlendirdik. Burada ürünü olan, üretimine devam eden bir kooperatif varsa biz bunların ürünlerini satın almak için hazırız ve alım garanti veriyoruz. Diyelim ki konteyner kentlerde, çadırlarda, kadınlar başta olmak üzere, vatandaşlarımız üretim yapmak istiyorlar, bir şeyler üretiyorlar. Bunu yaparlarsa biz kendilerine alım garantisi veriyoruz. Siz yeter ki oturun dikiş mi dikiyorsunuz, dikişinizi yapın. Biz bunu satın alacağız.'

Üretime de destek verilecek

Konteyner ve çadır kentlerde tek tek bu yapıları kurduklarını bildiren Varank,

'Kalkınma ajansımız gezerek bu hususları anlatıyorlar. Kalkınma ajanslarımız üzerinden biz burada kendilerine gerekli desteği veririz. Konteyner kentlerde, çadır kentlerde yaptıkları hem üretimlerine destek veririz hem de ürünlerini satın alırız. Bunu şu anda gerçekleştiriyoruz.'

ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerle işbirliği

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin'de 57 geçim kaynağı tesisi kurulacak.

Kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerin işbirliği ile konteynerlerden dönüştürülecek tesislerde öncelikli olarak kadınlar ve gençlerin girişimcilik ekosistemine adım atmaları sağlanacak. Girişimcilere eğitim ve danışmanlık destekleri verilecek. İş fikrini hayata geçirene işletme kurması için makine ve ekipman alımını da kapsayan 300 bin liraya kadar hibeler verilecek.

Sosyal satın alma

Çağrı kapsamında Türkiye'de tekstil, imalat, gıda, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmalarla 'sosyal satın alma' protokolleri imzalanıyor.

Bu kapsamda firmalar depremzede girişimcilere alım garantisi verecek. Depremzede kadınlar ve gençler, büyük firmaların talep ettikleri standartlardaki ürünleri üretecek. Büyük firmalar ayrıca, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına da yardımcı olacak.

Çağrı ile deprem sonrası zor günler geçiren afetzedelerin istihdama katılmaları sağlanacak. Bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına destek verilecek. Çadır ve konteyner kentlerde kalan kadın ve gençlerin psikososyal açıdan iyileşmelerine yardımcı olunacak.

Başvuruları 24 Nisan'da sona erecek çağrı hakkında detaylı bilgiye 'https://www.seeco.gov.tr/sosyal-satin-almayi-destekleme-cagrisi-i-1968' internet adresinden ulaşılabilecek.
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