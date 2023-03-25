Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.39'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.