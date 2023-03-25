Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5, Göksun ilçesinde de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.39'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
GÖKSUN'DA DA DEPREM
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
GÖKSUN'DA DA DEPREM
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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