BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir bankaya faaliyet izni verilmesine ve iki yeni bankanın kurulmasına onay verdi.

Resmi Gazete'de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)nun kararı yayınlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.