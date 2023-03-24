Bayrampaşa'da korku dolu anlar: Çatırtı seslerini duyanlar kendini sokağa attı

Olay, saat 19.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi'nde meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Çaldıran Sokak'ta bulunan 4 katlı bir bina çökme riskine karşı boşaltılarak mühürlendi. İnşaatı yapan firma, başka bir göçük oluşmaması için kamyonlarla inşaat alanını toprakla doldurdu.İnşaat firması çalışanlarıyla, boşaltılan binada oturanlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tedbir amacıyla boşaltılan binanın, bitişiğindeki bina ile arasında oluşan çatlak dikkat çekti.