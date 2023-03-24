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Balyoz davasında karar: Çetin Doğan'ın cezası belli oldu

Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme, eski Orgeneral Çetin Doğan'ın “suç için anlaşma” suçundan 6 yıl 8 ay hapsine hükmetti. Diğer 5 sanık yönünden mahkeme, 5 yıl ve 5 yıl 10’ar aylık hapis cezaları verdi.

Balyoz davasında karar: Çetin Doğan'ın cezası belli oldu
Ekleme: 24.03.2023 - 13:00 Güncelleme: 24.03.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Balyoz davasında karar: Çetin Doğan'ın cezası belli oldu
Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya 28 Şubat davası kapsamında tutuklu Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, diğer 5 sanık ve avukatları mahkeme salonuna gelerek duruşmaya katıldı. Sanıklar son sözünde beraatlarını talep etti.

MAHKEMEDEN SES KAYDI VE BELGE TESPİTİ

Mahkeme, sanıkların seminer çalışmasında yönetimin devralınması, iktidar partisine mensup belediye başkanları, siyasetçiler ve bir kısım yöneticilerin tutuklanacağına yönelik konuşma içerikleri ve belgelerin bulunduğunu belirtti. Eski Orgeneral Çetin Doğan'ın "suç için anlaşma" suçundan iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapsine hükmetti.

DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI

Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın vefatı nedeniyle hakkındaki davayı düşüren mahkeme, sanıklar emekli Tümgeneral Behzat Balta'yı 5 yıl 10 ay, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol ve emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı'yı 5 yıl 5 ay, emekli Kurmay Albaylar Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ı da 5 yıl hapse çarptırdı.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET

Sanıklara ceza oy çokluğu ile verildi. Üye hakim cezaya muhalefet şerhi düştü. Hakim, sanıkların olay tarihindeki sıkıyönetim yönergesine göre görevlerinin gereğini yerine getirmiş olduğunu kaydetti. Sanıkların beraat etmesi gerektiğini belirtti.
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