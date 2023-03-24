18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler

Utah Valisi Cox, dün 18 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına katılmadan önce bir vasinin iznini almasını gerektiren Utah Sosyal Medya Düzenleme Yasası'nı imzaladığını duyurdu.Vali Cox yasayla ilgili sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamasında; 'sosyal medyanın reşit olmayan çocuk ve gençlerde, depresyon ve diğer psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu, bu tip hastalıkların giderek arttığını' ifade etti.Yasa, sosyal medya platformlarının; tüm Utah sakinleri için yaş doğrulaması yapması, reşit olmayanlara yönelik tüm reklamları yasaklaması, reşit olmayan kişinin takip etmediği veya arkadaş olmadığı kişilerden direkt mesaj almasını yasaklamasını, 18 yaş altındakilere ait hesapların aramalarda görünmemesini ve 18 yaşın altındaki herkes için sitelerini 22.30- 06.30 saatleri arasında kapatmasını kapsıyor.1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecek yasanın ayrıca sosyal medya platformlarının ebeveynlere gençlerin hesaplarına erişim izni vermesini gerektirecek.