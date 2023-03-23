AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama: Haftaya yasalaşabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Akbaşoğlu, "Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği zamma göre; en düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığı 2 bin TL artacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Akbaşoğlu, 'Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz.' dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıklamıştı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Dün NTV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 'Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz.'