Türk Kızılay'dan depremzedeler için Ramazan kampanyası

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçları ramazanda da karşılanmaya devam edilecek.Ramazan boyunca depremzedelerin beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal destek hizmetleri ve sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımları sürecek.Türk Kızılayın koordinasyonunda Afet Beslenme Grubu, depremden etkilenen 10 il 49 ilçede bulunan 1,6 milyon afetzedeye ramazanda da 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapacak.Akşam yemekleri iftar saatlerinde, oruç tutmayan afetzedeler için ise sabah ve öğle yemeği aynı noktalarda çadır kentlerde verilecek.Türk Kızılay, ayrıca valilikler ve belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarında da sıcak yemek dağıtacak. Bölgedeki ikram aracıyla iftar saati ile sahur vakti arasında sıcak içecek hizmeti verilecek. İftar menüsünün yanında afetzedeler için sahurluk/kahvaltılık kumanya hazırlanacak.Türk Kızılay, deprem bölgesinde yaşayan ve Türkiye'nin farklı illerine tahliye edilen afetzede ve ihtiyaç sahibi 18 milyon 966 bin 330 kişiye, ramazan sosyal yardım planıyla 'Nakdi Yardım, Kızılay Esen Kart, Bayramlık, İftar Desteği, Konserve, Giyim Yardımı, Gıda Yardımı' aracılığıyla 2 milyar 118 milyon lira değerinde yardım ulaştırmayı planlıyor.Hayırseverlerden gelen bağışların desteği ile 1 milyon 736 bin 452 kişiye 376 milyon 307 bin 636 lira değerinde nakdi yardım, deprem bölgesindeki 148 bin 667 haneye 223 milyon lira değerinde 'Kızılay Esen Kart' dağıtımı, 1 milyon 73 bin 376 kişiye 128 milyon 555 bin 525 lira değerinde gıda yardımı, 21 bin 807 çocuğa 12 milyon 242 bin 186 lira değerinde bayramlık yardımı, 304 bin 103 çocuğa 15 milyon 577 bin 94 lira değerinde çocuk ikram paketi dağıtımı, 1 milyon 170 bin 888 kişiye 84 milyon 713 bin 747 lira değerinde konserve et dağıtımı, 493 bin 409 kişiye 76 milyon 56 bin 44 lira değerinde giyim yardımı, Türkiye genelinde kurulacak iftar sofraları aracılığıyla 30 milyon lira değerinde iftar yemeği ile 36 aşevinden 3,5 milyon kişilik 25 milyon lira değerinde yemek dağıtımı yapılacak.Afetten etkilenen illerde kendi imkanlarıyla 8 milyon 100 bin kişilik, 1 milyar 134 milyon lira değerinde iftar ve sahur yemeği dağıtımını planlayan Türk Kızılay, 8 bin 100 yetim çocuğa, 567 bin lira değerinde beslenme desteğinde bulunacak.Türk Kızılay, ramazanda insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için 'Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir' sloganıyla hayırseverlere seslenerek yaraları sarmaya devam edecek.Hayırseverler Kızılay'ın zekat, fitre, fidye, genel nakdi, aşevlerine nakdi bağış, yurt içi - yurt dışı gıda yardımı ile iftar sofrası, bayramlık, oyuncak yardımı ve çocuk ikram paketi yardım seçeneklerine destek olabilecek.Ramazan yardımlarını Kızılay ile ulaştırmak isteyen bağışçılar, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını ulaştırabilecek. Tüm operatörlerden FİTRE yazarak, 1877'ye SMS göndererip, 70 TL'lik bağış yapabilecek.