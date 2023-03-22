Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı

D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde saat 21.20 sıralarında yaşanan kazada, Okmeydanı istikametine giden hasta taşıyan ambulans, Haliç Köprüsü'nün çıkışına yakın yerde otomobile çarptı.Ambulans, ardından 2 otomobile daha çarparak durabildi. Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.