Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
Haliç Köprüsü'nde 1 ambulans ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde saat 21.20 sıralarında yaşanan kazada, Okmeydanı istikametine giden hasta taşıyan ambulans, Haliç Köprüsü'nün çıkışına yakın yerde otomobile çarptı.
Ambulans, ardından 2 otomobile daha çarparak durabildi. Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Ambulans, ardından 2 otomobile daha çarparak durabildi. Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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