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Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'le bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Bilgin, "En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var" dedi.

Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var
Ekleme: 22.03.2023 - 13:07 Güncelleme: 22.03.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var
Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaya çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilecek emekli ikramiyesi için bugün saat 12.00'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyonun tahribatına özellikle çalışanlar, emekliler maruz kalıyorlar. Onları sosyal devlet sorumlulu bilinciyle ne kadar koruyabilirsek bunu o kadar koruyalım. Bu bakımdan bilginiz gibi asgari ücreti bu düzeyde gerçekleştirdik.

Enflasyonda düşme eğilimi var bu eğilim devam edecek. Fakat olağan dışı gelişmeler ortaya çıkınca bunun çalışanların, emeklilerin gündelik hayatında tahribatını ortadan kaldıracak ilave tedbirlere ihtiyaç var.

Biz çalışanlarımızı koruyoruz
5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının yetersiz kaldığnı birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif modellerimiz var. Ayrıca bayram ikramiyeleri var bunları değerlendiren bir alternatif çalışmamız var."

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.
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