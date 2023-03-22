Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada son dakika gelişmesi yaşandı.Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz günlerde HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oyçokluğuyla kaldırmış, HDP'nin kapatma davasında sözlü savunma tarihini ise partinin talebi üzerine 11 Nisan'a ertelemişti. HDP, sözlü savunmanın seçim sonrasına ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "Sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın" talebini bugün Genel Kurul'da görüştü. Yüksek Mahkeme, HDP'nin bu talebini oybirliğiyle reddetti.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini 5 Ocak'ta kabul etmiş, 10 Ocak'ta ise Şahin, Anayasa Mahkemesi heyetine sözlü açıklama yapmıştı.Sözlü savunmanın yapılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Raportörü rapor hazırlayacak. Daha sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kapatma davasında kararın verileceği tarihi ilan edecek. Anayasa Mahkemesi, belirlenen tarihte HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada nihai kararını verecek. Heyetin, karar verene kadar müzakerelerini aralıksız sürdürmesi bekleniyor.HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.