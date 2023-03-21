Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 16 yıl 9 ay hapis istemi...

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Özkiraz SEGBİS ile katıldı. Özkiraz'ın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada hakim beklenen raporların dosyaya ulaştığını belirtti. Hazırlanan uzman raporunda hastane personel kimlik kartının sahte olduğunun ve ilk bakışta sahte olacağının anlaşılamayacağı belirtildi.Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, raporlara karşı diyeceği sorulan sanık Ayşe Özkiraz, bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Özkiraz'ın avukatı ise raporların müvekkiline gönderilmesini talep etti. Kimliklerin hiçbir yerde kullanılmadığını söyleyen avukat, “Gözaltı için evinde arama yapılmasa onlar da bulunamayacaktı” dedi. “En büyük sorumluluk tanık olarak dinlenen doktorda olması gereklidir. Doktorlar hakkında açılmış bir tahkikat varsa dosyaya ulaşmasını istiyoruz. Müvekkilin hazırlattığı kaşeyi doktor bey kendisi kırıp atmıştır. Yani resmî belgeyi kendisi yok etmiştir. Doktor bey tanık olarak verdiği ifadede sanığın hastalara müdahale etmediğini söylemiştir. Doktorun beyanına inanılıyorsa müvekkilim serbest bırakılmalı. Ancak inanılmıyorsa doktor bey de tutuklanmalıdır. Benim bu saatten sonra mahkemenin adaletine olan inancımı kaybettim. Sizin vicdanınıza göre karar vermenizi bekliyorum” dedi.Ayşe Özkiraz, “Dersimi aldım. Eğitim hayatıma devam etmek için tahliyemi talep ediyorum” dedi.Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanık Ayşe Özkiraz'ın, “zincirleme şekilde resmî belgede sahtecilik” , “özel belgede sahtecilik” ve “yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet” suçlarından 16 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. Soruşturmanın ardından Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. Ayşe Özkiraz, davanın dördüncü duruşmasında hakim karşısına çıktı.İddianamede, Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin 17 Kasım'da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek kendisini 'Ayşem Özkiraz' olarak tanıtıp, pratisyen hekim olduğunu Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girerek 81 puan aldığını, çocuk cerrahisi dalında uzmanlık tercih edeceğini, bu sebeple kendisinden çocuk cerrahisi hakkında bilgi almak istediğini söylediği kaydedildi.İddianamede, tanık ifadelerine yer verilerek Ayşe Özkiraz'ın kendisini 'doktor' olarak tanıttığı belirtildi. Özkiraz'ın evinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belgeler, kimlikler ile cerrahi elbiseler, doktor önlüğü, stereoskop, cerrahi makas, damar yolu enjeksiyonu ucu, neşter, cerrahi malzeme, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, 2 İstanbul Tıp Fakültesi intörn doktor kimlik kartı, İstanbul Tıp Fakültesi personel kimlik kartı, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı, Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Ana Bilim Dalı servisine ait kart, kan grubu kartı, 4 boş şekilde boyun yaka kart askısı, 1 Türk bayrağı desenli bandana, 1 mavi renkli bandana, 9 cerrahi eldiven, 1 anatomi ibareli fotokopi kitap, 1 solunum yetersizlikleri ibareli fotokopi kitap, infotus ibareli fotokopi kitap, anatomi 2 ibareli fotokopi kitap, kadın hastalıkları ve doğum ibareli fotokopi kitap, biyokimya ibareli kitap, 1 human anatomy ibareli kitap, 1 aile tıp ibareli ansiklopedi, Harrisons ibareli kitap ele geçirildi.