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Meral Akşener krizi sonrası İyi Parti'den istifa edenlerin sayısı belli oldu

Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından İyi Parti'de yaşanan istifa dalgasının boyutu ortaya çıktı. Erhan Usta, partiden 30 bin kişinin istifa ettiğini duyurdu.

Meral Akşener krizi sonrası İyi Parti'den istifa edenlerin sayısı belli oldu
Ekleme: 21.03.2023 - 09:31 Güncelleme: 21.03.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener krizi sonrası İyi Parti'den istifa edenlerin sayısı belli oldu
Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.

Cumhur İttifakı senelerdir adaylarının Cumhurbaşkanı Recep tayyip olduğunu deklare ederken Millet İttifakı'nda adaylık kavgası yaşandı. Ortak adayda mutabık kalamayan 6'lı masada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı adeta dağıttı.

CHP'yi bölmeye çalıştı

Sert açıklamalarda bulunan Meral Akşener, burada yaptığı konuşmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Aday olmaları yönünde iki başkana seslenen Akşener, taraflardan beklediği yanıtı alamadı. Bunun üzerine Yavaş ve İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı.
6'lı masada yaşanan kriz sonrası İyi Parti'den istifa edenlerin sayısı belli oldu

'Beklediği desteği bulamayan Meral Akşener'in masadan kalkması İyi Parti'de de tepkiye neden olmuş o süreçte birçok parti üyesi istifa etmişti.

Kaç kişinin istifa ettiğini açıkladı

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Akşener 6'lı masadan kalkınca İyi Parti'den istifa eden üye sayısını açıkladı.

'25-30 bin üye istifa etti'

Habertürk yayınına katılan Erhan Usta, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını açıklamasının ardından 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini açıkladı. Krizin İyi Parti'ye oy kaybettirip kaybettirmediğine ilişkin soruya Erhan Usta şu şekilde yanıt verdi: İyi Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti.
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