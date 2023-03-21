  • USD: 18,99 - 19,03
  • EURO: 20,28 - 20,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul depremine uyarı! İstanbul Otogarı'nın demirleri görüldü..

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan Yaşanan depremlerin ardından yeniden gündeme gelen Büyük İstanbul Otogarı'nın son durumunun 2018 Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği'ne uygun olmadığını ifade ederek kolonlarda ortaya çıkan demirlerin havayla temasının kesilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekleme: 21.03.2023 - 10:23 Güncelleme: 21.03.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
İstanbul depremine uyarı! İstanbul Otogarı'nın demirleri görüldü..Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.

6 Şubat depremleri sonrasında gözler beklenen Marmara depreminden büyük oranda etkilenecek İstanbul depremine çevrildi. Meakentte yapıların dayanıklılığı konusunda tartışmalar devam ederken her gün binlerce insanın kullandığı Büyük İstanbul Otogarı'nın son durumu gündeme geldi.

Demirler görünüyor

Esenler'de bulunan otogardaki birçok kolon ve kirişin sıvalarının döküldüğü, içerisinde bulunan demirlerin açığa çıktığı, bazılarının zamanla korozyona uğrayarak paslandığı görüldü.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, fotoğraflarda ve görüntülerde görüldüğü kadarıyla taşıyıcı niteliğindeki çelik çubukların, inşaat demiri denilen kısımların ve koruyucu beton tabakaların soyulmuş vaziyette görüldüğünü söyledi.

'Demirler gözle de görülebilir hale gelmiş'

Demirin korozyona uğramaması için dışına 4-5 santimetre beton kaplama yapıldığını, böylece oksijenin demire ulaşmasının ve paslandırmasının önüne geçildiğini dile getiren Prof. Dr. Altan şöyle konuştu:

Bu beton tabakaya biz pas payı diyoruz. Bu tabaka buradan kaybolmuş durumda. Demirler gözle de görülebilir hale gelmiş. Bu durumdan dolayı da demir, oksijenle temas kurdukça oksitlenmektedir. Halk diliyle paslanmakta, korozyona uğramaktadır.

İstanbul depremine uyarı! İstanbul Otogarı'nın demirleri görüldü..

Demirin hava ile teması kesilmeli
Prof. Dr. Altan, önlem alınmazsa korozyona uğrayan demirin çapının gün geçtikçe küçüleceğini ve taşıyıcılığını yitireceğini aktararak, yapılacak çalışmayla demirin bir an önce güçlendirilebileceğini, en azından beton kaplamasının yapılıp demirin hava ile temasının kesilmesi gerektiğini bildirdi.

'2018 Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği'ne uygun olmadığı görülmektedir'

Eski yapılarda birleşim noktalarına da dikkat ettiklerinin altını çizen Altan sözlerine şöyle devam etti:

Kolon, kiriş ve bunların taşıyıcı elemanlarının birleşim noktalarındaki etriye sıklığının '2018 Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği'ne uygun olmadığı görülmektedir. Bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi lazım.

Yani yeni bir çalışma yapılırsa buraların elden geçip yeni yönetmeliğe göre tekrar takviye edilip, güçlendirilerek kullanışlı hale gelmesi lazım.

İstanbul depremine uyarı! İstanbul Otogarı'nın demirleri görüldü..

'Önce güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi lazım'

Bakımı yapılmadığında bu özel yapılarda korozyonlarla karşılaşılabildiğini dile getiren Altan, şu değerlendirmeyi yaptı:

Deprem için şu anki durumuyla risk oluşturuyor. Biz, taşıyıcılarımızın projeye göre yapılıp, projeye göre de devam etmesini isteriz. Çünkü bir imalatın proje aşaması ve uygulama aşaması, bir de bakım aşaması vardır. Üçünü de tam yapmak lazım. Bu yapının proje ve uygulama aşaması geçmiş durumda. Bakım aşamasında problemler yaşanmakta. Bir an evvel rutin biçimde bakılarak, önce güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi lazım. Sonra da bakımların rutin olarak devam etmesi lazım ki hizmet ömrü uzasın.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki
Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın
Bakan Kurum: Tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz! 'Prefabrik evleri teslim ettik'
HDP, 6'lı koalisyondan hangi bakanlıkları istedi? 4 ilde vekil talebi! İşte Meclis'teki kirli pazarlığın perde arkası
Kur'an-ı Kerim yakan provokatöre İngiltere'den vize yok
AK Parti ve MHP bugün YSK'ya gidecek
Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak
Meral Akşener krizi sonrası İyi Parti'den istifa edenlerin sayısı belli oldu
Bakan Koca duyurdu! Binlerce yeni personel istihdam edilecek
Şehit annelerinden CHP-HDP görüşmesine sert tepki: 'Terörist HDP, işbirlikçi CHP'
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borcu silindi...
Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır' sözleri sonrası gergin anlar...
Yeni bir yenilgiye karşı marteniçka bilekliği: Kılıçdaroğlu seçim galibiyeti için leyleklere güveniyor
Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!
Uluslararası Bağışçılar Konferansı sonrası konuştu: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili flaş sözler
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki: 'CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş yazık'
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Kürtçe' iddialarına cevap: 'Bilinmeyen dil' değil, 'Türkçe olmayan kelime' yazılıyor
Rusya lideri Putin'in tutuklanma kararıyla ilgili açıklama: Ömür boyu sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Şimşek'i kabul etti
AK Parti'den sağlık alanında düzenlemeler içeren 38 maddelik yeni yasa teklifi
Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti