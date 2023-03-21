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HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar...

İstanbul Yenikapı'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlaması skandal görüntülere sahne oldu. Terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı meydanda terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atıldı.Öte yandan, HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarına giden bir grup, Marmaray'da terör örgütü PKK ve teröristler lehine slogan attı.

HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar...
Ekleme: 21.03.2023 - 13:25 Güncelleme: 21.03.2023 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar...
PKK'nın siyasi uzantısı HDP öncülüğündeki İstanbul Nevruz'u, bu yıl 'Her der Newroz, her dem azadi' ve 'Nevruz ateşiyle özgürlüğe' sloganıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenlenledi.

İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen kutlama skandal görüntülere sahne oldu.

'BİJİ SEROK APO' SLOGANLARI

Yenikapı Meydanı'nda Nevruz kutlaması için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine 'Biji serok Apo' sloganları attı.

Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.

HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar...

HDP'lilerden "PKK halktır" sloganı

Hain terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP, kutlama düzenledi.

Diyarbakır'da düzenlenen kutlamalar için sıkı güvenlik tedbirleri alınırken, PKK sempatizanları Kürtçe sloganlar attı.

"PKK halktır, halk burada" naraları atan HDP'li provokatörler yürüyüşlerine devam etti.

HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar...

YEŞİL SOL PARTİ FLAMALARI GÖRÜLDÜ

Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi.

Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.

PKK SEVİCİLERİ YAKALANDI

Tansiyonun yükseldiği ve amacından çıkılan kutlamada, ekipler terörist başı Öcalan lehine slogan atan şahısları tek tek tespit etti.

Korku içinde kaçmaya çalışan terör sevicileri, yaka paça yakalanarak gözaltına alındı.

HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar...

224 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilik ayrıca olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarına giden bir grup, Marmaray'da terör örgütü PKK ve teröristler lehine slogan attı.

HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar...

Kılıçdaroğlu- HDP görüşmesi

Sürecin son düzlüğüne girilirken CHP kanadı bu kez de HDP'den medet umdu. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün HDP Eş Genel Başkanlarını ziyaret etti. Görüşmelerin olumlu geçtiği anlaşılırken, HDP'nin ittifakı desteklemek adına sunduğu şartlar akıllara geldi.

HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar...
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