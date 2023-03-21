HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar...

PKK'nın siyasi uzantısı HDP öncülüğündeki İstanbul Nevruz'u, bu yıl 'Her der Newroz, her dem azadi' ve 'Nevruz ateşiyle özgürlüğe' sloganıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenlenledi.İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen kutlama skandal görüntülere sahne oldu.Yenikapı Meydanı'nda Nevruz kutlaması için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine 'Biji serok Apo' sloganları attı.Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.Hain terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP, kutlama düzenledi.Diyarbakır'da düzenlenen kutlamalar için sıkı güvenlik tedbirleri alınırken, PKK sempatizanları Kürtçe sloganlar attı."PKK halktır, halk burada" naraları atan HDP'li provokatörler yürüyüşlerine devam etti.Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi.Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.Tansiyonun yükseldiği ve amacından çıkılan kutlamada, ekipler terörist başı Öcalan lehine slogan atan şahısları tek tek tespit etti.Korku içinde kaçmaya çalışan terör sevicileri, yaka paça yakalanarak gözaltına alındı.Yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Valilik ayrıca olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.Öte yandan, HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarına giden bir grup, Marmaray'da terör örgütü PKK ve teröristler lehine slogan attı.Sürecin son düzlüğüne girilirken CHP kanadı bu kez de HDP'den medet umdu. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün HDP Eş Genel Başkanlarını ziyaret etti. Görüşmelerin olumlu geçtiği anlaşılırken, HDP'nin ittifakı desteklemek adına sunduğu şartlar akıllara geldi.