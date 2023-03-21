HDP, 6'lı koalisyondan hangi bakanlıkları istedi? 4 ilde vekil talebi! İşte Meclis'teki kirli pazarlığın perde arkası

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Meclis'te görüştü. Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar arasında sıkı bir pazarlık yaşandı. Görüşme sonrası HDP'li Sancar, 1-2 gün içinde kararlarını açıklayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu da, yerel yönetimler başta olmak üzere, anadil ve Kürt sorunu konularında HDP'nin taleplerine sıcak baktıklarını bildirdi. 6'lı koalisyonun HDP ile seçim pazarlığını kaleme alan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, 'HDP'nin iki bakanlık talebinin olduğu ifade ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ikiye ayrılarak Çevre Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ikiye ayrılarak Kültür Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesinin üzerinde duruluyor.' ifadelerini kullandı.6'LI KOALİSYON İLE HDP ARASINDA KİRLİ PAZARLIKNevruz'da İstanbul ve İzmir başta olmak üzere terör gösterisi yapan HDP, bir gün sonra Meclis'te 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Nevruz'da, 'Öcalan'a özgürlük' diyen Buldan ile Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na destek için şartlarını sıraladı. Kılıçdaroğlu, iki eş genel başkan ile çıkışta bir açıklama yaptı. Açıklamada, kayyum uygulamasını kaldıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, anadil ve Kürt sorunu için de HDP ile aynı düşündüklerini söyledi.HDP'nin 6'lı koalisyona destek vermek için öne sürdüğü şartlar merak ediliyordu. Hürriyet Yazarı Selvi, bugün köşesinde bu konuda edindiği bilgileri yazdı.Selvi şu ifadeleri kullandı:Bu arada HDP'nin koşulsuz destek vermesi beklenmesin. HDP'nin birinci önceliği Erdoğan'ın tasfiye edilmesi. Ama başka talepleri de yok değil.Elbette ki heyetler halindeki görüşmede bu işler konuşulmaz. Pazarlık arka kapı diplomasisi ile yürütülür. CHP ile HDP arasındaki pazarlığı Sezgin Tanrıkurulu'nun yürüttüğü söyleniyor.HDP'nin iki bakanlık talebinin olduğu ifade ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ikiye ayrılarak Çevre Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ikiye ayrılarak Kültür Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesinin üzerinde duruluyor. Kandil'deki teröristler sigara izmaritlerini dahi yere atmıyor ya o nedenle çok çevreciler!HDP'nin bakanlıkların yanı sıra 4 ilde DEVA ve Gelecek Partisi'nden kendi adaylarını göstermeyi teklif ettiği ifade ediliyor.Selvi, bu iddiayı şu şekilde aktardı:HDP'nin baraj sorunu yok. O nedenle seçime kendi listeleri ile girecekler. Ama 4 yerde DEVA ve Gelecek Partisi'nin listelerinde HDP'lilerin yer alması teklifi gündemde. Mithat Sancar, 'CHP Genel Başkanı ile değil, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile görüşeceğiz' demişti.Batman, Van, Iğdır ve Hakkâri'de DEVA ve Gelecek listelerinden birer HDP'linin aday gösterilmesinden söz ediliyor.