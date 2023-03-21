Bakan Özer duyurdu: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.Bakan Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.Okulların hızla inşası için gerçekleştirilecek faaliyetleri anlatan ve bu kapsamda kalıcı adımlar atmak adına hızla harekete geçildiğini belirten Özer, 'Bu bölgeye 500 yeni ve çelik konstrüksiyonlu prefabrik okul, yani sabit okul yapacağız. Bu konudaki planlamaların son aşamasındayız. Hızlı bir şekilde yeni okullarla bölgemizi takviye etmeye devam edeceğiz. Bunlar kalıcı okul olacak ve kaldırılmayacak.' ifadesini kullandı.Bakan Mahmut Özer başkanlığında Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yürütülen eğitim faaliyetleri ile Hatay'da sürdürülen diğer çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Özer, 'Hatay'da 27 Mart'ta başlatmayı planladığımız eğitim öğretim süreçlerine yönelik ilçe müdürlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Afet bölgesinde çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.Toplantıya koordinatör vali olan Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, Temel Eğitim Genel Müdürü Tunucay Morkoç, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, TTK Başkanı Cihad Demirli, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.