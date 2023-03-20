Silopi'de kargalar tarlaları istila etti: Vatandaşları tedirgin etti

Silopi ilçesinde, çok sayıda karga, ekim dönemine giren tarlalara dadandı.Habur Sınır Kapısı yakınlarında çok sayıda karganın tarla ve yol kenarlarında olduğu görüldü.Yiyecek arayan kargalar, araçların korna sesleriyle havalandı.Bazı vatandaşlar ise kargaların çıkardıkları seslerden tedirgin olduklarını söyledi.