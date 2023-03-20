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Beyaz Gazete
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CHP’li Murat Gezici’den Sözcü TV’de eleştiri: Muhalefetten korkuyorum

CHP’ye yakınlığı ile bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Sözcü TV yayınında anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde gittiğini söyledi. Muhalefeti ve muhalif medyayı eleştiren Gezici, "20 yıldır kimse kafamıza sopa dayamadı. Ama bugün muhalefet sopa gösteriyor" dedi.

CHP’li Murat Gezici’den Sözcü TV’de eleştiri: Muhalefetten korkuyorum
Ekleme: 20.03.2023 - 13:25 Güncelleme: 20.03.2023 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Murat Gezici’den Sözcü TV’de eleştiri: Muhalefetten korkuyorum
Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Sözcü TV yayınında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gezici, konuşmasına, “genel yayın yönetmeni belki kulağımızdan tutup atar mı dışarı bilmiyorum da...” eleştirisiyle başladı.

“İlk turda Erdoğan önde “

“İlk turda buradan Tele1 de duysun, Halk TV de duysun, diğer medyalar da duysun ilk turda Erdoğan daha fazla oy alıyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde.” açıklamasında bulundu.

“Muhalefet bize lise müdürü gibi davranıyor”

Muhalif medyanın tavrını eleştiren ve muhalefetten korktuğunu dile getiren Gezici, “muhalefetin adamı bize yüksek sesle lise müdürü tarzında bağırıp bize burada da susturuyor.” dedi.

“Erdoğan 20 yıldır bize sesini yükseltmedi”

Erdoğan'ın 20 yıldır iktidar olduğunu belirten Gezici'nin, “Erdoğan gelip de beni bu şekilde tehdit etmedi. Yüksek sesle konuşmadı.” sözleri, stüdyodakiler tarafından kesilmeye çalışıldı.
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