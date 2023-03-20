AFAD Başkanı duyurdu: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ye yükseldi

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde can kayıplarında bilanço artıyor.6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem yaşandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, yurdun güneyindeki 11 ili etkiledi.Şehirler, depremde toz dumana karışırken devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar sarılmaya başlandı. Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, afet konutları için de planlamalar yapıldı ve ilk kazmalar vuruldu.Bölgede hayatın normale dönmesi için bakanlar, STK'lar, gönüllüler, Mehmetçik mücadelelerini sürdürüyor. Bugün 43'üncü güne ulaşılan büyük felakette, AFAD'dan depremle ilgili son durum paylaşıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.