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Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da yapılan çalışmalarda deprem bilimcilerden ilginç bir açıklama geldi. Yıkıcı dalgaların 50 saniye sonra İskenderun ve Hatay civarına ulaştığı bildirildi.

Ekleme: 2.03.2023 - 13:21 Güncelleme: 2.03.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz başkanlığında toplanan ve aralarında Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serkan Irmak'ın da bulunduğu ekip, depremin karakteristik özellikleri hakkında incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin 3 fay segmenti üzerinde meydana geldiğini ve yıkıcı etkinin yaklaşık 50 saniye sonra İskenderun ve Hatay civarında büyük enerji boşalımlarına neden olduğunu belirledi.

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Depremin, başlangıç etkisinden kısa bir süre sonra kuzeydoğu ve güneybatı yönüne doğru ilerlediğini ifade eden Doç. Dr. Serkan Irmak, “Yapmış olduğumuz çalışmada depremin yırtılma mekanizmasıyla ilgili ilginç sonuçlara ulaştık.

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Birinci depremde 3 farklı segmentin kırıldığını görmekteyiz. Deprem başladıktan sonra Pazarcık- Nur Dağı adını verdiğimiz küçük bir segmentte kırıldıktan 9 saniye sonra yırtılma kuzeydoğuya doğru ilerliyor ve daha sonra güneybatıya doğru ilerlemese devam ediyor.

Üç farklı segmentin bu depremde kırıldığını görmekteyiz. Üç segment boyunca farklı enerji boşalımlar var” ifadelerini kullandı.

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

'50 saniye sonra İskenderun ve Hatay civarında büyük enerji boşalımları görmekteyiz'

Irmak, “İlginç özelliklerinden bir tanesi de kırılan fay çok uzun olduğu için kırılma başladıktan yaklaşık 50 saniye sonra İskenderun ve Hatay civarında büyük enerji boşalımları görmekteyiz. Yani depremin oluş anından itibaren yaklaşık 50 saniye sonra orada enerji boşalımlarının olması aslında yıkıcı dalgaların oraya 50 saniye sonra ulaştığını gösteriyor.' diye konuştu.

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış
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