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İzmir'de çıkan fabrika yangını maddi hasar oluşturdu

Bornova ilçesindeki alüminyum döküm fabrikasında yangın çıktı. Yangında maddi hasar yaşanırken, herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

Ekleme: 2.03.2023 - 16:47 Güncelleme: 2.03.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de çıkan fabrika yangını maddi hasar oluşturdu
İzmir'in Bornova ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 7086 Sokakta bulunan bir alüminyum döküm fabrikasında meydana geldi.

Fabrika yandı
Fabrikanın kazan kısmından yoğun duman çıktığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

1 saat alevlerle mücadele edildi
Yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken, iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Herhangi bir can kaybı veya yaralamanın olmadığı yangının çıkış sebebini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.
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