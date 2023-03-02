Hatay'daki Kartopu Apartmanı'nın sorumlularından Murat Göksel Dalkılıç yakalandı

Tacikistan'a kaçmak üzere yakalanan Dalkılıç, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda bina enkaza dönüştü.O binalardan biri de büyük yıkımların yaşandığı Hatay'daki Kartopu Apartmanı oldu.Yurt dışına kaçmaya çalışıyorduYıkılan yapılarla ilgili soruşturmalar ve gözaltı işlemleri sürerken, söz konusu apartmanın sahibi yurt dışına kaçmak isterken yakayı el verdi.Dalkılıç gözaltına alındıKartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, Tacikistan'a gitme girişiminde bulunduğu sırada İstanbul'da gözaltına alındı.