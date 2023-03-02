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CHP'li belediyeden tarih sömürüsü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki Mudanya Mütareke Meydanı’na izinsiz konulan totemi kaldırması istenen CHP’li Mudanya Belediyesi, tarih sömürüsüne başvurdu.

CHP'li belediyeden tarih sömürüsü
Ekleme: 2.03.2023 - 17:11 Güncelleme: 2.03.2023 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden tarih sömürüsü
Hizmetten çok şov peşinde olan CHP belediyeciliği, Bursa'da akıllara zarar bir girişimde bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Mütareke Meydanı'na CHP'li ilçe belediyesi tarafından izinsiz şekilde logo ve isim asıldı. Üzerinde 'İsmet İnönü Bulvarı' ve 'Mudanya Belediyesi' yazan, ayrıca belediyenin logosunun da bulunduğu iki adet totem konuldu.

Büyükşehir yönetmeliğinin hiçe sayıldığı bu girişim üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi de İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği'nin 7.2'nci maddesi gereğince, “Büyükşehir sorumluluğundaki alanlara ticari reklam amaçlı pano konulamaz. Kamu yararına bilgilendirme ve tanıtım amaçlı çalışmalar gibi ticari gelir getirmeyen hizmet sunumu yapılan iletişim panoları için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapılarak, izin verilmesi halinde konulur” hükmü uyarınca izinsiz konulan totemlerin kaldırılması için Mudanya Belediyesi'ne resmi yazı gönderdi.

SÖMÜRÜNÜN ARKASINA SAKLANDILAR
Kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından meydan düzenleme çalışmalarının yapıldığı alana üzerinde Mudanya Belediyesi yazısı ve logosu da bulunan totemi koyan CHP'li belediye, suçunu örtmek için ‘tarih sömürüsüne' başvurdu.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün adının verildiği bulvara konulan totemlerin kaldırılması istendi” şeklinde basına servis ettirilen haberde kullanılan görselde ise totem üzerindeki belediye logosu ve Mudanya Belediyesi yazısı silindi.

CHP'li belediyeden tarih sömürüsü

Böylelikle Büyükşehir Belediyesi'nin sanki ‘İsmet İnönü' isminden rahatsız olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldı.

O FOTOĞRAFI UNUTTULAR
Ancak bu algı yapılırken, Mudanya Belediye Başkanı Haydi Türkyılmaz'ın söz konusu totemin önünde çektirdiği fotoğrafı birkaç gün önce kamuoyu ile paylaştığı unutuldu.

Kaldırılması istenen totemde, haberde yer aldığı gibi sadece İsmet İnönü Bulvarı yazmadığı, ayrıca Mudanya Belediyesi yazısı ile belediye logosunun da bulunduğu açıkça görüldü.
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