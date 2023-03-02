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Aliyev'den sömürgeci Fransa'ya tarihi çağrı: Özür dileyin

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kanlı sömürge suçları ve soykırım eylemleri nedeniyle Fransa'ya çağrıda bulundu.

Aliyev'den sömürgeci Fransa'ya tarihi çağrı: Özür dileyin
Ekleme: 2.03.2023 - 13:35 Güncelleme: 2.03.2023 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Aliyev'den sömürgeci Fransa'ya tarihi çağrı: Özür dileyin
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Afrika turuna çıktığı bir dönemde dikkat çeken ifadelere imza attı.

Bağlantısızlar Hareketi Kovid-19 Temas Grubu Zirvesi'nde konuşan Aliyev, 'Fransa'nın Avrupa dışında kontrol ettiği topraklar, Fransız sömürge imparatorluğunun korkunç kalıntılarıdır.' dedi.

Fransız hükümetine çağrı: Saygı duyun
Fransa'nın sömürge hareketine tepki gösteren Aliyev, bu ülkeyi özür dilemeye ve sorumluluğunu itiraf etmeye çağırdı:

Tarihsel dekolonizasyon sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Bağlantısızlar Hareketi, insanlığın bu rezil sayfasının tamamen ortadan kaldırılması için çabalarını birleştirmelidir. Bağlantısızlar Hareketi, Komorlar Birliği'nin Fransız sömürge yönetimi altında kalan Mayotte Adası üzerindeki tartışmasız egemenliğini her zaman güçlü bir şekilde desteklemiştir. Fransız hükümetini Yeni Kaledonya halkının ve Fransız denizaşırı toplulukları ve topraklarındaki diğer halkların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gabon'da.

'Özür dileyin ve sorumluluğunuzu itiraf edin'

Fransa'nın Avrupa dışında kontrol ettiği topraklar, Fransız sömürge imparatorluğunun korkunç kalıntılarıdır. Fransa'yı Afrika, Güneydoğu Asya ve diğer yerlerdeki Bağlantısızlar Hareketi ülkelerine karşı sömürge geçmişi, kanlı sömürge suçları ve soykırım eylemleri için özür dilemeye ve sorumluluğunu itiraf etmeye çağırıyoruz.

'Uluslararası düzeni tehdit eder hale geldi'

Bağlantısızlar Hareketi olarak adaleti ve uluslararası hukuku savunduklarını bildiren Aliyev, bazı zengin ülkelerin salgın dönemindeki 'aşı milliyetçiliği'nin koronavirüsle mücadeleye ciddi engeller oluşturduğunu belirtti.

Aliyev, uluslararası hukuktaki sorunlardan ve yozlaşmadan bahsederek bu durumun uluslararası düzeni tehdit eder hale geldiğini kaydetti.

'En ciddi doğu-batı mücadelesine şahitlik ediyoruz'
Egemenlik ve toprak bütünlüklerinin ihlali, devletlerin iç işlerine karışma gibi hallerin arttığını vurgulayan Aliyev, uluslararası kuruluşların kararlarının ya uygulanmadığını ya da çifte standartlarla uygulandığını ifade etti.

Aliyev, dünya düzeninin yeniden şekillendiğini anlatarak, 'Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonraki en ciddi doğu-batı mücadelesine şahitlik ediyoruz. Bunun sonuçları dünyanın geri kalanında da hissediliyor.' dedi.

BMGK'da reform çağrısı

Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reformların yapılması gerektiğini vurguladı ve görüşlerini paylaştı:

BMGK'nin daimi üye sayısı daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmeli ve coğrafi olarak daha adil olmalıdır. Bağlantısızlar Hareketi'ne bir daimi koltuk verilmeli ve dönem başkanlığını elinde bulunduran ülke bu koltuğa sahip olmalıdır.

Toplantıya Aliyev'in yanı sıra Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve Libya cumhurbaşkanları, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı, Küba, Gabon ve Tanzanya cumhurbaşkanı yardımcıları, Cezayir ve Kenya başbakanları katıldı.

Aliyev'den sömürgeci Fransa'ya tarihi çağrı: Özür dileyin
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