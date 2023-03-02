2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu değerlendirmelerine göre Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlıİstanbul 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 8°C, 18°CParçalı bulutluDENİZLİ 10°C, 21°CParçalı bulutluİZMİR 11°C, 17°CParçalı bulutluMUĞLA 8°C, 18°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluANTALYA 15°C, 22°CParçalı bulutluHATAY 10°C, 24°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 12°C, 22°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKONYA 5°C, 21°CParçalı bulutluSİVAS 0°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıKASTAMONU 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve ye yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıTRABZON 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece(çarşamba) saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren karla karışık Yağmur ve kar yağışlıMALATYA 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 10°C, 22°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 2°C, 20°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 13°C, 24°CParçalı ve az bulutlu