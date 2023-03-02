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2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde hava sıcaklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, sağanak uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri.

Ekleme: 2.03.2023 - 09:27 Güncelleme: 2.03.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu değerlendirmelerine göre Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

İstanbul 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlı

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu

HATAY 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİVAS 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve ye yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece(çarşamba) saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(perşembe) sabah saatlerinden itibaren karla karışık Yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 2°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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