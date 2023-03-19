Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açılacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, Eti Maden geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kırdı.Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.Toplamda tam kapasite ile çalışıldığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretimi yapılacak. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:Türkiye'nin ilk Bor-Karbür tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bandırma'da açılacak. Tesiste yılda bin ton Bor-Karbür üretilecek.Cevherden son ürüne kadar 300-400 kat arttırılmış fiyatına satıyoruz. Bor'u artık cevher olarak satmıyoruz. İşleyip değerini artırıp öyle satıyoruz. Bor-Karbür'ü yine kesicilerde, fren balatalarında kullanabiliyoruz. Yüksek sıcaklığa ve aşınmaya dayandığı için yüksek sıcaklıklardaki fırınlarda kullanabiliyoruz.Çok geniş bir alanda kullanılabilecek bir ürün. Dünyada küresel pazar büyüklüğü 60 milyar dolar.Borda dünya rezervlerinin yüzde 73'ü Türkiye'de. Sadece miktar değil, en kaliteli bor cevheri de bizde. Dolayısıyla borun kullanıldığı ürünler için yatırımcıya gelin buraya yatırım yapın dedik. Bora dayalı bir sanayileşme hedefimiz var. Bordan mamül ürünleri daha fazla ihraç ediliyor olacağız.Yıllık 700 tonluk endüstriyel ölçekli Lityum tesisimizi de kuracağız. Başta taşıdığımız cihazlar, telefonlar tabletler, elektrikli otomobiller... Enerji depolama ihtiyacını doğurdu. Lityum da bu anlamda en popüler malzemelerden birisi. Borun içinde Lityum vardı fakat bunu dönüştürme teknolojisi gelişmemişti. Şimdi bunu geliştirdik. Bunu ilk önce ülkemiz için kullanacağız. Üretime göre ilerde ihraç da edilebilir.Kütahya'da bu tesisin 5 kat daha büyüğünü planlıyoruz. Böylece pazar payımız daha da artmış olacak. Dünyada bor-Karbüre olan ilgi giderek artacak. Buradaki üretim hedefimiz 5 bin ton. Zamanla bu hedefler yükselecek. Yurt dışı yatırımcılar da ilgiyle takip ediyorlar. Gelip ziyaret etmek, yatırım yapmak istiyorlar.Türkiye, bu sanayi yolculuğuna yeni çıkmış değil, sanayide rekabetçi tesislerimiz şu anda var. Şimdi borla birlikte neden yan sanayi de gelişmesin?