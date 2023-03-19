MHP'de belediye başkanlarına 2024 talimatı verildi

MHP'nin Geleneksel Belediye Başkanları toplantısı 17-19 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre gündemde seçim ve deprem vardı. Belediye başkanlarına "Seçimin kendi seçiminiz olduğunu unutmayın. 2024'te yapılacak yerel seçimler 2023'ün gölgesinde gidecek bir seçim olacak. Ülkemiz açısından kader seçimi. 14 Mayıs'ta çıkacak sonuçlar, 2024'ü domine edecek. Çalışmalarınızı ona göre yapın. Her mecrayı kullanın. Bu sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bu seçimi kazanmak için neyiniz var neyiniz yok ortaya koyun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla seçtirin. Kazanacağımızdan tereddüt etmeyin" denildi.Toplantıda Cumhur İttifakına ait belediyelerin son derece başarılı çalışmalar yaptıkları dikkat çekildi. Buna göre toplantıda, "Cumhur İttifakı belediyelerinin çok başarılı işler yaptığını biliyoruz. İşleri sadece heykel yapmaktan ibaret olan belediye başkanları ile bizim başkanları mukayese etmek haksızlık olur. Belediyelerimizin çalışmalarını takdir ediyoruz. MHP olarak 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili sayımızı artırmak gayretinde olacağız. Kimseyi kırmadan dökmeden deprem hassasiyetiyle seçim kampanyası yürüteceğiz" açıklaması yapıldı.Ayrıca deprem bölgesinden göç eden depremzedeler için belediye başkanlarına bir dizi talimat verildi. Toplantıda, "Depremzedelerin her türlü sıkıntısıyla ilgilenin. Bunun yanı sıra deprem bölgesindeki ihtiyaçlar kalkmış değil önümüz Ramazan ayı, bu noktada da hazırlıklarınızı yapın. AFAD başta olmak üzere kurumlarla istişareli ve koordineli şekilde yardımları sürdürün" ifadesi kullanıldı.