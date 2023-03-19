  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MHP'de belediye başkanlarına 2024 talimatı verildi

MHP Belediye Başkanları Toplantısı Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli depremler ve Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ele alındığı toplantıda, belediye başkanlarına 2024'te yapılacak yerel seçimler için talimat verildi.

Ekleme: 19.03.2023 - 17:25 Güncelleme: 19.03.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
MHP'de belediye başkanlarına 2024 talimatı verildi
MHP'nin Geleneksel Belediye Başkanları toplantısı 17-19 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre gündemde seçim ve deprem vardı. Belediye başkanlarına "Seçimin kendi seçiminiz olduğunu unutmayın. 2024'te yapılacak yerel seçimler 2023'ün gölgesinde gidecek bir seçim olacak. Ülkemiz açısından kader seçimi. 14 Mayıs'ta çıkacak sonuçlar, 2024'ü domine edecek. Çalışmalarınızı ona göre yapın. Her mecrayı kullanın. Bu sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bu seçimi kazanmak için neyiniz var neyiniz yok ortaya koyun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla seçtirin. Kazanacağımızdan tereddüt etmeyin" denildi.

BAŞARILI İŞLER YAPILIYOR

Toplantıda Cumhur İttifakına ait belediyelerin son derece başarılı çalışmalar yaptıkları dikkat çekildi. Buna göre toplantıda, "Cumhur İttifakı belediyelerinin çok başarılı işler yaptığını biliyoruz. İşleri sadece heykel yapmaktan ibaret olan belediye başkanları ile bizim başkanları mukayese etmek haksızlık olur. Belediyelerimizin çalışmalarını takdir ediyoruz. MHP olarak 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili sayımızı artırmak gayretinde olacağız. Kimseyi kırmadan dökmeden deprem hassasiyetiyle seçim kampanyası yürüteceğiz" açıklaması yapıldı.

Ayrıca deprem bölgesinden göç eden depremzedeler için belediye başkanlarına bir dizi talimat verildi. Toplantıda, "Depremzedelerin her türlü sıkıntısıyla ilgilenin. Bunun yanı sıra deprem bölgesindeki ihtiyaçlar kalkmış değil önümüz Ramazan ayı, bu noktada da hazırlıklarınızı yapın. AFAD başta olmak üzere kurumlarla istişareli ve koordineli şekilde yardımları sürdürün" ifadesi kullanıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Deprem bölgesi ve 81 ildeki TOKİ konutları için kritik kabine toplantısı
HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası: Abdullah Öcalan için slogan atıldı
CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
AK Partili Akbaşoğlu son seçim anketlerine ilişkin konuştu
İYİ Partili doktorun salgın iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yalanlama
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...
Nazif Ay: Atatürk'ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir
Altılı Masa ekonomide anlaşamıyor
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Son seçim anketinin sonuçları yayınlandı: AK Parti'den muhalefete soğuk duş
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Halk TV skandalına MHP'den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı
Ankara’da sağanak yağış: Sokaklar dereye döndü
'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' sözleri 6'lı koalisyonda kriz yarattı: DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a rest!
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı
MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması! 25 milyon ton sevkiyat gerçekleşti
Halk TV canlı yayınında skandal! Açık açık PKK propagandası yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilanço açıklandı
Bir avuç toprağı bile çok gördüler! CHP'li belediyeden büyük ayıp
Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...