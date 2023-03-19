Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de depremzedelerle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde kente gelen depremzedelerle bir araya gelerek yemek yedi. Depremzedelerin dertlerini tek tek dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen çocuklarla da uzun süre sohbet etti.
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış sonrası kente gelen depremzedelerle yemek yedi.
Ailelerle tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına giden çocuklarla da uzun süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğani Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerindeki yemekte depremzedelerin dertlerini dinledi.
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