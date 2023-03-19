Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde kente gelen depremzedelerle bir araya gelerek yemek yedi. Depremzedelerin dertlerini tek tek dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen çocuklarla da uzun süre sohbet etti.