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Hatay'da deprem oluyor korkusuyla balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti

Depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yaşayan Ayşe Gülhan Çeler, uykusunda deprem olduğunu sanıp panikle balkondan atladı.

Ekleme: 18.03.2023 - 12:33 Güncelleme: 18.03.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da deprem oluyor korkusuyla balkondan atlayan kadın hayatını kaybettiKahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları unutamıyor.

Hatay'ın Ezine ilçesi İsalı Mahallesi'nde annesi Lütfiye Çeler ile birlikte yaşayan 38 yaşındaki Ayşe Gülhan Çeler, asrın felaketinden çok etkilendi.

Sürekli korku içinde olan kadın 14 Mart gecesi artçı yaşandığını düşünerek uykusundan bağırarak uyandı.

Koşarak balkondan atladı
Paniğe kapılan Ayşe Gülhan Çeler, evin balkonuna doğru koşarak ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan Çeler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'Uykusundan bağırarak uyandı'
6 Şubat depreminin ardından kızı Ayşe Gülhan Çeler'in korku içerisinde olduğunu belirten Anne Lütfiye Çeler, şunları söyledi:

'O gün aynı odada kalıyorduk. Salı günü saat 03.30 civarıydı. Kızım Ayşe birden bağırarak uyandı. ‘Anne deprem oluyor dışarı çıkalım' dedi. Baktım balkona doğru koştu, kızım orası balkon dememe rağmen tutamadım ve ikinci kattan aşağı atladı. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Balkondan aşağıya baktığımda kızım cansız yatıyordu. Komşulara seslendim koşarak kızımın düştüğü yere geldim. Kendimden geçtim. Kızım saygılı, sevilen bir insandı. Yardım severdi. Kızıma ne olduysa 6 Şubat depremiyle oldu. Kızım intihar etmedi, galiba rüyasında deprem olduğunu görmüş ve panikleyerek atladı.'

Hatay'da deprem oluyor korkusuyla balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti

Hatay'da deprem oluyor korkusuyla balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti

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