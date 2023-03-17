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Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un teknoloji kampüsünden üretim hattına ilişkin video paylaşıldı. Togg, yaptığı paylaşımda, "Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz." ifadesine yer verdi.

Ekleme: 17.03.2023 - 21:53 Güncelleme: 17.03.2023 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı
Togg, ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirdi. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındığı açıklandı.

Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

TOGG T10X, FİYATI VE MENZİLİYLE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Togg'un ilk modeli T10X, C-SUV segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil, şarj ve fiyat avantajı konusunda geride bırakıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilk adımı atılan yerli otomobil projesi, artık sipariş verilebilir bir ürüne dönüştü.

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

Togg tarafından 'akıllı cihaz' olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği otomobilin fiyatı ve satış tarihleri de açıklandı.

Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

Bugün itibarıyla ön sipariş süreci başlayan T10X, rakipleriyle şimdiden kıyaslanmaya başlandı. Rekabetçi fiyatı ve donanımıyla otomotiv uzmanları tarafından olumlu karşılanan Togg'un ilk modeli C-SUV T10X, kendi segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil ve şarj konusunda geride bırakıyor.

T10X, rekabetçi fiyatıyla da segmentindeki elektrikli otomobiller arasında dikkati çekiyor.

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

MENZİL KONUSUNDA İDDİALI

Türkiye otomotiv pazarında C-SUV segmentinde Çin, Güney Kore ve Avrupalı markaların modelleri satılıyor.

Bunlar arasında T10X özellikle menzili ve fiyatıyla öne çıkıyor. T10X'in fiyatları, V1 RWD Standart Menzil (314 km) 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil (314 km) 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

T10X'in rakiplerine bakıldığında ise Güney Kore'ye ait bir markanın aynı segmentteki modeli, Türkiye'de 460 kilometre (km) menzil ve 1 milyon 399 bin TL liste fiyatıyla alıcı buluyor.

Elektrikli otomobillerde satın alma tercihini belirleyen unsurlardan biri de şarj süreleri olarak kabul ediliyor. T10X'e ilişkin açıklanan veriler, Türkiye'nin 'akıllı cihazının' bu konuda da rakipleri arasında iddialı olduğunu ortaya koyuyor.

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

28 DAKİKADA YÜZDE 80 BATARYA DOLULUĞUNA ULAŞIYOR

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilirken, diğer rakiplerde bu süre 45 dakikaya kadar çıkabiliyor.

T10X'in 'sonsuz ekran' özelliği de kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunuyor. Araç içerisinde 'büyük bir tablet' kullanıyormuş hissi veren kokpitteki ekrandan, akıllı ev aletlerin kumanda edilmesi, seyahat planlamaları ve online alışveriş gibi imkanların da sunulması bekleniyor.

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

Öte yandan, 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için 'www.togg.com.tr' ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

60 bin TL ön ödeme yapanlar çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

T10X'in 435 beygir gücündeki çift motorlu versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

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