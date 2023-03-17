Kore gazisinin Başkan Erdoğan'la görüşme dileği gerçek oldu: Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu
İstanbul'da yaşayan 91 yaşındaki Kore Gazisi Temel Arslantaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme isteği gerçek oldu. Gerçekleşen görüşme sonrasında mutluluğu gözlerine yansıyan Temel dede, “Her namazdan sonra dua ediyorum. Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu. Bahçeli'ye de selam söylesin” dedi.
'Kore gazisi Temel dedenin tek isteği Başkan Erdoğan'ı görebilmek' haberi sonrası Temel dedenin dileği yerine getirildi.
Çocukları, Kore Gazisi Temel Arslantaş'ı dün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca tarafından karşılanan Temel dedeye, Meclis koridorlarında bulunan birçok milletvekili yakın ilgi gösterdi.
'SENİ GÖRDÜĞÜME SEVİNDİM'
Grup toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede Temel dede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı.
91 yaşındaki Kore gazisinin Başkan Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu | Video
Yanında getirdiği tespihi Başkan Erdoğan'a hediye eden Temel Dede, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek 'Seni gördüğüme sevindim, Allah sana sağlık versin' dedi.
'ALLAH İŞİNİ RAST GETİRSİN'
Gerçekleşen görüşme sonrasında mutluluğu gözlerine yansıyan Temel dede, 'Her namazdan sonra dua ediyorum. Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu. Bahçeli'ye de selam söylesin' dedi.
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