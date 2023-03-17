Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladı.'Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi' kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, maliyetin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak.Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacakKentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticisi firmalara sağlanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında uygulanan tazmin oranı yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum 'Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limiti 600 binden 1 Milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle, 1 milyon 250 bin lira kredi imkânı tanıyoruz.' dedi.