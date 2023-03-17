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Gelibolu-Eceabat yolu yarın açılacak: Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü

Ulaşturma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çanakkale'de bölünmüş yol standardına yükseltilen Gelibolu-Eceabat yolunun 32 kilometrelik kısmının, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılacağını duyurdu. Karaismailoğlu, "Proje ile mevcut güzergahta 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu- Eceabat yolu ile yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır" dedi.

Gelibolu-Eceabat yolu yarın açılacak: Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü
Ekleme: 17.03.2023 - 16:58 Güncelleme: 17.03.2023 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Gelibolu-Eceabat yolu yarın açılacak: Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü
Ulaşturma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'de bölünmüş yol standardına yükseltilen Gelibolu-Eceabat yolunun 32 kilometrelik kısmının, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, Gelibolu-Eceabat yolu ile ilgili yazılı açıklamasında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, 'Çanakkale'nin ulaşım standardını yükseltecek kara yolu yatırımları kapsamında; Avrupa yakasında tarihi yarımadada ulaşımı sağlayan Gelibolu-Eceabat yolu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi. Projenin 32 kilometresini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 tüneli, 644 metrelik T-1A tüneli, 1355 metrelik T-2 tüneli ve 792 metrelik T-3 tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor' ifadelerini kullandı.

'Yıllık 161 milyon TL tasarruf edilecek'
Daha önce tek yol olarak hizmet veren yolun, bölünmüş yol standardına yükseltildiğini ve Havsa- Uzunköprü- Keşan- Gelibolu- Eceabat- Çanakkale koridorunun tamamlanmasının amaçlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, 'Gelibolu- Eceabat yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve bünyesinde her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkemizin ve milli benliğimizin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı. Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlandı. Proje ile mevcut güzergahta 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu- Eceabat yolu ile yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır' açıklamasında bulundu.

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