Zincirleme kaza! Diyarbakır’da 6 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Yurdun dört bir yanında her gün çok sayıda kaza yaşanıyor.Bu kez görüntüler Diyarbakır'dan. Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde zincirleme kaza meydana geldi.Bölgede, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.