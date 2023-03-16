Zincirleme kaza! Diyarbakır’da 6 araç birbirine girdi: 5 yaralı
Alt geçitte seyir halinde ilerleyen araçların kontrolden çıkmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Olayda yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yurdun dört bir yanında her gün çok sayıda kaza yaşanıyor.
Bu kez görüntüler Diyarbakır'dan. Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde zincirleme kaza meydana geldi.
6 araç birbirine girdi
Bölgede, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
5 yaralı
İlk belirlemelere göre kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bu kez görüntüler Diyarbakır'dan. Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde zincirleme kaza meydana geldi.
6 araç birbirine girdi
Bölgede, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
5 yaralı
İlk belirlemelere göre kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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