İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Khoy merkezli Batı İran'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Van'ın Başkale (69 km uzaklıkta) ilçesinde de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.47'de Khoy merkezli Batı İran'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.15 km derinlikte gerçekleşen deprem Van'ın Başkale (69 km uzaklıkta) ilçesinde de hissedildi.