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İçişleri duyurdu: Bin 533 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 1533 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 16.03.2023 - 12:44 Güncelleme: 16.03.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur yapıldı.

Uygulama; terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park- bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde gerçekleşti

40 bin 275 personel ve 143 dedektör köpeği ile 8.210 noktada gerçekleşen uygulamada; 6 bin 307 metruk bina ve 5 bin 461 park-bahçe kontrol edildi, 26 bin 227 umuma açık yer denetlendi.

BİN 533 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Uygulamada; 1.533 aranan şahıs yakalandı, 2'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kayıp şahıs bulundu, 2.662 şahsa adli-idari işlem yapılırken 52 şahıs gözaltına alındı.

Uygulamada, 136 bin 785 araç kontrol edildi, 2 bin 385 araca işlem yapıldı. 478 araç trafikten men edililerken, 25 aranan araç tespit edildi.

23 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 390 adet mermi, 18 adet tabanca şarjör-muhtelif parça, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 bin 415 paket kaçak sigara, 19 bin 580 adet makaron, 3 bin 280 kg kaçak tütün ile 242 litre kaçak içki ele geçirildi.
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