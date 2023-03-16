İçişleri duyurdu: Bin 533 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 1533 kişinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur yapıldı.



Uygulama; terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park- bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde gerçekleşti



40 bin 275 personel ve 143 dedektör köpeği ile 8.210 noktada gerçekleşen uygulamada; 6 bin 307 metruk bina ve 5 bin 461 park-bahçe kontrol edildi, 26 bin 227 umuma açık yer denetlendi.



BİN 533 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI



Uygulamada; 1.533 aranan şahıs yakalandı, 2'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kayıp şahıs bulundu, 2.662 şahsa adli-idari işlem yapılırken 52 şahıs gözaltına alındı.



Uygulamada, 136 bin 785 araç kontrol edildi, 2 bin 385 araca işlem yapıldı. 478 araç trafikten men edililerken, 25 aranan araç tespit edildi.



23 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 390 adet mermi, 18 adet tabanca şarjör-muhtelif parça, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 bin 415 paket kaçak sigara, 19 bin 580 adet makaron, 3 bin 280 kg kaçak tütün ile 242 litre kaçak içki ele geçirildi.

