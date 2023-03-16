Bolu'da deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem saat 13.55'te Bolu Merkez'de oldu. Deprem, 8 kilometre derinlikte gerçekleşti.