Bolu'da deprem meydana geldi
Bolu'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem saat 13.55'te Bolu Merkez'de oldu. Deprem, 8 kilometre derinlikte gerçekleşti.
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem saat 13.55'te Bolu Merkez'de oldu. Deprem, 8 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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