Bakan Yanık'tan 'Glikoz Ölçüm Cihazı' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tip-1 diyabet tanısı almış vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nda yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, 'Desteğimizi tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcısı 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde genişletiyoruz' dedi.Bakan Yanık ayrıca deprem bölgesinde destekten yararlanmak isteyen 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlardan ihtiyaç sahipliği kriteri aranmayacağını bildirdi.Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için bu yıl Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nı hayata geçirdiklerini belirtti.Hali hazırda sürdürülen destekten daha fazla vatandaşın yararlanabilmesini sağlayacaklarının altını çizen Bakan Yanık, 'Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki tip-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı başvuruları sürüyor. Buna ek olarak tip-1 diyabet tanısı almış vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nda yeni bir düzenleme yaptık. Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımımızı, tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcısı 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde desteğimizi genişletiyoruz' diye konuştu.Glikoz Ölçüm Cihazı Desteği'nde deprem bölgesinde vatandaşlara yönelik bir takım kolaylıklar da sağlayacaklarını bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:'Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığımızca alınan 987 adet kola takılan glikoz ölçüm sensörünü geçtiğimiz ay bölgeye ulaştırmıştık. Şimdi de tip-1 diyabet tanısı almış, deprem bölgesindeki afetten etkilenen 0-22 yaş arasındaki tüm afetzede vatandaşlarımızı ihtiyaç sahipliği kriterleri aranmadan programımızdan faydalandırıyoruz.'Bakan Yanık, destekten yararlanmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin ikamet ettiği ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruda bulunabileceğini hatırlattı.