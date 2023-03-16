Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,28 artarak 442,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,64 değer kazanarak 14.977 puan oldu.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,43 yükselişle 7.449 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,69 artışla 7.002 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,11 primle 8.944 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,36 değer kazancıyla 26.169 puanda bulunuyor.Dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahin politikalarına beklenenden önce son verebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle avro/dolar paritesi 1,0516'yla 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 1,4 azalışla 1,0580'den tamamladı. Parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1,0630'dan işlem görüyor.Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla küresel risk iştahının toparlandığını belirterek, bugün ECB'nin para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilediğini anımsatan analistler, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceğinin öngörüldüğünü vurguladı.Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.