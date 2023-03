AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Yeniden Refah ile ortak yönelimler üzerine durduklarını, koalisyon pazarlıklarının yapılmadığını, bir seçim ittifakının üzerinde durulduğunu söyledi. Kurtulmuş, şu an için bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.Deprem ve sel afetleriÖncelikle yaşadığımız bu süreç asrın felaketi olarak nitelendi. Son derece öneli bir faciayla karşı karşıya kaldık. 50 bine yakın vatandaşımız şehit oldu. Büyük can kayıpları oldu. Depremin yaraları sarılırken selle yıkım oldu. 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız.Şarkılı türkülü bir kampanya olmayacak. Afetleri siyasi malzeme olarak kullanılmaması lazım. Eleştirilere açığız ama bunlar siyasi malzeme değil. İlk andan itibaren bütün devlet kurumları oralara ulaşmak için gayret gösterdi. Samimiyetle sahada çalışılıyor.Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisi HDP sayılıyor, yanlış bir varsayım bu. Kürt vatandaşlarımızın olduğu yerlerde en yüksek oyu alan parti AK Parti oldu. Sanki kürtlerin Kürtlerin temsilcisi HDP anlayışı yanlıştır. En çok oyu AK Parti almıştır.Eksiklikler var, iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu bir milli meseledir. Siyasi tartışmanın konusu değildir. Antakya'da insanın içi kan ağlıyor. Binaların bir kısmı olduğu yerde yan yatmış, bazıları yıkılmış.Hatay Valisi'nin istifa ederek vekil aday adayı olmasıRahmi Doğan ilk andan itibaren depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için mücadele etmiş birisidir. Aday olma hakkını kullanmıştır.Birinci meselemiz yaşadığımız felaketin sonuçlarının süratle ortadan kaldırılmasıdır. Bakan arkadaşlarımızın her birisi, STK'lar, gönüllüler canhıraş bir çalışmanın içindeler. Başvuruları yeni almaya başladık. Odak noktamız demokratik standartları yüksek bir seçim yapacağız, millet kararını verecek.Deprem bölgesinden göç etmiş vatandaşların oy kullanabilmesi için YSK ilanını yaptı. Nüfus bilgilerini gittikleri yere alabilirler ve oralarda oy kullanabilirler.- İttifaka yeni katılım olacak mı?Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir pazarlıkta bulunmadı. Şu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, şu böyle olacak falan demeden, koalisyon pazarlıkları yapmadan yapılır. Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler sürüyor. Yine kendi kimlikleri olacak, ortak hedefler ile bir araya geleceğiz. Ortaya iki temel aday çıktığına göre, bütün partiler iki adaya bakarak tercihini belirleyecek. Türkiye'nin hayrına olan, çıkarına olan herkese kapımız açık.Yeniden Refah Partisi'nin istekleri neler?Öyle bir liste var mı, böyle bir liste verildi mi, bunlar spekülasyon. Benim bildiğim böyle bir liste verilmedi. Yeniden Refah Partisi, kendi programı olan, siyasal öncelikleri olan bir siyasi partidir. Tüm siyasi partiler gibi onların da siyasi görüşlerine saygı duyarız. Ortak hedefler istikametinde bir yönelim. Bunda da bir sorun görünmüyor.Yeniden Refah Partisi, kendi programı olan bir siyasi partidir. Tüm partilerin görüşlerine saygı duyduğumuz gibi Yeniden Refah'a da saygı duyuyoruz. Bir koalisyon protokolü imzalanmıyor. Seçime dönük bir ittifak yapma peşindeyiz. Bu konuların tartışıldığı zemin ortada yok. Bu tartışmaların hepsini bir kenara bırakmak lazım. AK Parti'nin tavrı tarzı farklıdır. Kadınlar için her türlü tedbiri alırız. Aileyi güçlendirmek kadını zayıflatmak değildir. Programımız ve yaptığımız siyasi çalışmalar ortadadır.İttifak yapmak istediğimiz partilerin öncelikli görüşlerini önceleriz. AK Parti ile işbirliğini hangi şartlarda uygun görüyorlarsa buna saygı duyarız.Türk siyasetinin merkez partisi AK Parti'dir. İnşallah on yıllarca böyle devam edecektir. Partiler bir seçim işbirliği yapıyor. En çok oyu nasıl alabiliriz? Kendi adayımızı nasıl seçtirebiliriz? Buna yanıt arıyoruz.Bu kararı verecek olan MYK ve Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti 11 buçuk milyon üyesi olan bir siyasi parti. İstisnasız uygulanmasından yanayız.Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak?Siyaset dedikodu ile yönlendirilemez. Bir tane önceliğimiz vardır, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve Parlamentoda Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatacak bir çoğunluk sağlamaktır.