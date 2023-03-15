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TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?

CHP’li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçedeki TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel olmuştu. Mahkeme kararı sonucu konut projesi iptal edilirken dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bazıları, geçtiğimiz günlerde belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar CHP'li başkana "Bizi, enkaz altında kalınca mı duyacaksınız?" diyerek tepki gösterirken Selvitopu'ndan açıklama geldi. TOKİ konutlarının inşasına engel olan Selvitopu, "Buyurun, sağlıksız yapıların bulunduğu alanları dönüştürün. Elinizden tutan mı var” dedi.

TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?
Ekleme: 15.03.2023 - 15:23 Güncelleme: 15.03.2023 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde iptal edilen kentsel dönüşüm projeleri gündeme geldi. Kentsel dönüşümü 'rantsal dönüşüm' diye tanımlayan muhalefet, 'evinizin metrekaresi düşecek', 'güneş görmeyen cepheden ev verilecek' şeklinde iddialarla pek çok kentte kentsel dönüşüm projelerine engel olmaya çalışmıştı.

CHP'li belediye TOKİ konutlarının yapılmasına engel oldu

Muhalefetin karşı çıktığı projelerden biri de İzmir'in Karabağlar ilçesindeki TOKİ konutlarıydı.

Edinilen bilgiye göre, CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel oldu.

Belediyenin projenin iptali için idare mahkemesine başvurması sonucu mahkeme konut projesini iptal etti. Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bazıları, geçtiğimiz günlerde CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.

Vatandaşlar belediye önünde eylem yaptı

Vatandaşlar, 'Bizi, enkaz altında kalınca mı duyacaksınız? Belediye itiraz etmekten vazgeçene ve hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek. Gerekirse belediyenin önüne çadır kuracağız' diyerek belediyeye tepki gösterdi.
Tepkilerin odağındaki CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaptığı açıklamada kentsel dönüşüme engel oldukları algısı yaratılmak istendiğini öne sürdü.

TOKİ konutlarının inşasına engel olan Selvitopu, yaptığı açıklamada “Kentsel dönüşüm şahıs ve şirketlere ait boş alanları imara açmak değildir. Buyurun, sağlıksız yapıların bulunduğu alanları dönüştürün. Elinizden tutan mı var” dedi.

TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?
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TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?
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