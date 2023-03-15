Rekor MET operasyonu… İki tona yakın ele geçirildi…

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İran uyruklu iki uyuşturucu madde satıcısını operasyonla yakaladı. G.J. ve M.R.'nin gözaltına alındığı TIR'da bir ton 982 kilogram kısaca 'MET' olarak adlandırılan ve piyasa değeri 600 milyon lira olan Sıvı Metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri Lucky ve Alfa buldu. Ele geçirilen miktarın bu yılın ülke rekoru olduğu ifade edildi.