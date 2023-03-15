İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu...

Deprem bölgeleri arasında yer alan Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi yaşandı. Sel felaketi nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise aranıyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 vatandaşımız Adıyaman'da hayatını kaybetti. 5 kişi aranıyor.Sabaha kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hasar tespit çalışmaları da hemen başladı.Evler ve konutlarda hasarlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımıza da burada size anlattıklarımızı kendilerine arz ettik, gerekli talimatları da aldık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Deprem çalışmalarımız da devam ediyor. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceği. Kırsalda da taramalarımız devam ediyor.Bu coğrafya belirli riskleri barındıran bir coğrafya. Küresel iklim değişikliğini ülke olarak biz de yakından hissediyoruz.2 günde Şanlıurfa'ya ortalamanın 2 katı üzerinde bir yağış geldi. Bu olağanüstü bir durumdur. Şanlıurfa'nın da içinde yer aldığı bu coğrafya tarımsal üretim açısından stratejik öneme sahip. Yetiştirilen ürünler gıda arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Tarımsal üretime en az hasar verecek şekilde önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçeleri selden en çok etkilenen ilçelerimiz. Sera ve hububat alanlarında hasar aldığı yönünde ön tespitler var bunların neticelerini daha sonra göreceğiz.Yaşadığımız topraklarda bugüne kadar görmediğimiz yağmur neticesinde taşmalarıyla vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği bir afetle karşı karşıyayız. İlk andan itibaren valilik ve belediyelerle birlikte tüm kurumlar arama kurtarma faaliyetlerini yürüttü.Taşmış derelerin yanındaki evleri ve iş yerlerini inceledik. Çok ciddi hasarlar aldıklarını gördük. Bu gece sabaha kadar durmadan hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Gerekli ödemeler yakında başlayacak, hasarın yaralarını sarmaya çalışacağız.Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bölgede şiddetli yağış uyarısı yapılıyor. Bu geceden itibaren yağmurun hızını azaltması bekleniyor.