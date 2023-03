Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vaat etti

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında 2021 yılının ağustos ayında şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana gelmişti. Afetin hemen ardından bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afetzedelere beyaz eşya gıda, cami ve taziye evi sözü vermişti.Kılıçdaroğlu afet bölgesinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:“Gıda konusunda, ev eşyaları konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Ben burada olmayacağım muhtar sağ olsun bize bildirecek. O listeye uygun olarak bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Yazdırmayı unutmayın. Çamaşır makinası olur, buzdolabı olur, televizyon olur hepsini verin. Ev konusunda da elimizden geleni yapacağız. Taziye evini, camiyi yapacağız”Kılıçdaroğlu, Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözlerini yerine getirmedi. Sel felaketinden aylar sonra yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Esenyamaç Köyü Muhtarı Ayhan Korkmaz şu açıklamalarda bulunmuştu:'Taziye evi yaptırmadı. Vatandaş bizi sıkıştırıyor. Milletin huzurunda söz veriyoruz bir de cami yapacağız demişti. Biz de bekliyoruz işte ara sıra CHP'li yetkilileri de arıyoruz. Artık kış geldi zaten inşaat yapmak mümkün değil. Bugün yarın diye beni oyalıyorlar.Caminin nerede yapılacağını konuştular, Esenyamaç'ın ortak arazisini gösterdik ama orada kaldı. Oradan da ses çıkmadı. Beyaz eşya sözü verdiler 90 hane için. İlçe başkanı Aykut Bey beni arıyor bugün yarın gelecek diye. Gıda için bir şeyler gönderdiler hak geçmesin şimdi. Kılıçdaroğlu dedi ki “Muhtarınız burada liste yazsın göndersin söz veriyorum”. Gelmedi efendim.Valilikten kaymakamlıktan istediğimiz her konuda, iş makineleri olsun, kaymakamlıktan gıda kolileri vs her haneler aldı. Sadece evi yıkılanlar değil. En az 500 ton kömür aldık. Herkese dağıttık bol bol yetti. Kaymakam bey her haneden liste istedi verdim her birine yardım gitti.'Şimdi de ücretsiz konut sözü verdiEsenyamaç Köyü'ne verdiği sözleri yerine getirmeyen Kılıçdaroğlu, bu kez de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ücretsiz konut sözü verdi. Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Hatay'da yaptığı açıklamada 'Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız.'' vaadinde bulundu.