CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj! Skandal sözler yeniden gündem oldu: Bir ay içinde göreve iade edip özür dileyeceğiz

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası FETÖ'cü hesapların sevinç dolu paylaşımları dikkat çekti. Yine Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk destek mesajı terör örgütü PKK ile organik bağını bir türlü koparamayan HDP'den geldi. Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü HDP'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi terör örgütü PKK'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyonun dağıldıktan sonra yeniden birleşerek güçlendiğini, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ile birlikte sistemin de değişeceğini vurgulayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın yanında oldukları mesajını verdi. Kaset biraz daha geri sarıldığında, PKK ve FETÖ'nün 6'lı koalisyonun yanında neden durduğu, Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ın gitmesini neden bu kadar önemsediği biraz daha net anlaşılıyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye KHK üzerinden, PKK/PYD'ye operasyonlar üzerinden yaktığı yeşil ışık ve HDP ile olan ilişkinin detayları...6'lı koalisyon olaylı geçen 72 saatin ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendi deyimiyle, 'Sıtmaya razı olması' ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulması sonrası sosyal medyada FETÖ'cülerin sevinç dolu paylaşımları dikkatlerden kaçmadı.Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan: Dağılan masayı millet toplamış oldu.Firari FETÖ'cü Hakan Şükür: Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim Sofrası'na. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaropğlu hayırlı ve yolunuz açık olsun.Firari FETÖ'cü Emre Uslu: Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular.Firari FETÖ'cü Said Sefa: En zor zamanlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir. Saray ve müttefikleri kaybetti. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Kazanan Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yardımcılarının sembolik önemi. Ülke için artık çok daha ümitvarım.Peki, firari FETÖ'cülerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bu kadar sevinmelerinin nedeni ne? Bu da aslında Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin daha önce verdiği bazı mesajlarda gizli...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılının Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, FETÖ ve PKK iltisakı nedeniyle kamudan ihraç edilenlere umut oldu. Kılıçdaroğlu, KHK ile ilgili terör örgütlerini memnun eden şu ifadeleri kullandı:Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek.CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Sezgin Tanrıkulu, HDP, PKK ve FETÖ ile ilgili sözleri ile sık sık gündem oluyor. Tanrıkulu da, KHK konusunda Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünen CHP'li vekiller arasında yer alıyor.Tanrıkulu, KHK konusunda FETÖ ve PKK iltisaklı isimleri şu sözlerle memnun ediyor:Genel başkanımız neredeyse tüm konuşmalarında atıfla, tümünün haklarının ilk bir ayda iade edileceğini kamuda görevlerine başlayacaklarını ve özlük haklarının iade edileceğini her tarafta söylüyor. Bu 1 maddelik bir düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapılmış durumda. Olası bir iktidar değişiminde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kollektif bir biçimde, sivil medeni ölüme mahkum edilmiş vatandaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak. Buna sebebiyet verenlerden de hesap soracağız. Çünkü bu da helalleşmenin bir parçası olacak.Terör örgütü PKK, 40 yılı aşkın süredir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatısı altındaki vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. PKK'ya karşı kararlı yürütülen mücadeleler meyvesini verdi ve örgütün eylem yapma kabiliyeti neredeyse bütünü ile yok edildi. Suriye'de YPG ismi ile varlık gösteren örgütün omurgasını ve yönetim kadrosunu yine PKK oluşturuyor. Farklı bir yapıymış gibi lanse edilmek istenen, ABD'nin maddi ve mühimmat olarak beslediği terör örgütü YPG/PKK, kararlı olarak hayata geçirilen Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekatları ile sınırdan uzak tutuldu. Örgüte karşı yeni bir harekat da uzun süredir devletin masasında. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı verilen mücadeleye karşı çıkan parti herkesin beklediği üzere örgüt ile organik bağını koparamayan HDP. Ancak anamuhalefet partisi CHP de, YPG/PKK'ya operasyona karşı. Bu tavır da PKK'yı memnun eden en önemli etkenler arasında.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG/PKK terör örgütüne bakışını gözler önüne serecek açıklaması şöyle:YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. YPG bize mi saldıracak?Kılıçdaroğlu'nun, 'Bize mi saldıracak?' dediği YPG/PKK terör örgütü Türkiye'nin olası harekatı öncesi birçok havan ve roket atışı ile Kilis, Hatay gibi illerimizi hedef almış, okullar, iş yerleri, dükkanlar ve camiler zarar görmüştü. Bazı vatandaşlarımız hayatlarını kaybederken, bazıları da yaralanmıştı.Türkiye, terörle mücadeledeki yeni konsepti gereği riskleri sınırların dışında yok ediyor. Bu kapsamda sona eren Suriye, Irak Tezkeresi, hükümet tarafından uzatılmak için Meclis'e getirildi. HDP'nin tezkereye karşı çıkması peşinen bekleniyordu. Ancak CHP'nin HDP ile derinleşen ilişkileri sonrası nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu. CHP, PKK'nın kökünü kazımak için istenen tezkereye HDP ile birlikte 'Hayır' oyu kullandı.CHP'nin tezkereye 'Hayır' demesi PKK'da sevinçle karşılandı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi PKK'nın sözde yöneticilerinden Nurettin Demirtaş yaptığı açıklamada, 'CHP Kürt sorununun çözümü için TBMM'yi adres gösterince hem biraz olsun iyimserlikle karşılandı, hem de KCK eş başkanlığı düzeyinde politik teşvik temelinde destek gördü. Ve bir de teskereye hayır dediği için… Kürt halkı açısından önemliydi ve CHP açısından bir ilkti. Destek görmeyi hak etti' ifadelerini kullandı.PKK'ya finans ve lojistik sağladığı tespit edilen belediyelere kayyum ataması yapılıyor. CHP, kayyum atamalarına HDP ile birlikte karşı çıkıyor. PKK, finans ve lojistik ağını yeniden sağlamak için belediyelerde kayyum uygulamasına son verilmesini çok önemsiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyon kayyum uygulamasına son vermeynin sözünü şimdiden vermiş durumda. Bu da, terör örgütünün menuniyetle karşıladığı ve 6'lı koalisyonu desteklediği bir değer kritik konu.PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Cemil Bayık, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sonrası zor günler yaşadığını itiraf ettiği konuşmasında sözü Cumhur İttifakı'na getiriyor. Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin seçimi kaybetmesinin kendileri açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.Bayık, 6'lı koalisyona oy isterken, 'Bahçeli ve Erdoğan kaybetmeli' diyor.Bir diğer terörist Duran Kalkan da, ittifakın HDP ile yol yürümesini temenni ediyor ve 6'lı koalisyona destek olan şu açıklamayla karşımıza çıkıyor:İttifak konuları daha fazla gecikmemeli. Mücadelesiz durduk yere çökmüyor iktidar. Demokratik devrimle bu düzeni yıkmak önemli. AK Parti ve MHP çöküşte. Bunu biz söylemiyoruz CHP de İYİ Parti de DEVA Partisi de söylüyor. 'Bizim gibi olsunlar' demiyoruz, herkes kendi rengini korusun. AK Parti-MHP ittifakını yıkalım.PKK'nın sözde en üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'dan da ittifaka destek veren bir açıklama geldi. Bugün basına yansıyan açıklamada Karayılan, 'Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. 14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir.' ifadelerini kullanıyor.6'lı koalisyona bel bağlayan Karayılan'ın terörist Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için sarf ettiği sözler de dikkat çekici:Önder APO'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası ilk açıklama HDP'den gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Hayırlı olsun, ziyarete bekliyoruz' ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP ile görüşüleceğini açıkça belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ancak masaya getiremeyeceğini söyledi. HDP, görüşmenin CHP ile olmayacağını, Millet İttifakı'nın temsilcisi ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile olacğaını deklare etti. Kemal Kılıçdaroğlu, 'HDP'nin değerli eş gene başkanları ile görüşeceğim' dedikten sonra tarih de belli oldu. Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek ve destek isteyecek.İngiliz haber ajansı Reuters, HDP'nin aday çıkarmayacağını ve 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini yazdı.HDP, şartlarının kabul edilmesi halinde Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye hazır olduklarını ifade etmişti.HDP daha önce İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemişti. HDP'nin İSPARK başta olmak üzere birçok noktada desteği karşılığında koltuk sahibi olduğu kamuoyuna yansımıştı. HDP'nin genel seçimlerde de Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için şartları bulunuyor. HDP'nin bakanlık isteyeceği gelen bilgiler arasında yer alırken, CHP'li Gürsel Erol daha önce yaptığı açıklamada, HDP'ye bakanlık verilebileceğini ifade etmişti. CHP'li Özgür Özel de aynı ifadeleri kullanarak, HDP'ye bakanlıklar verilebileceğini söylemişti.