Başkan Erdoğan'dan 'Finlandiya'nın NATO üyeliği' açıklaması: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik olarak "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusuna değindi.
Erdoğan, 'Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz.' dedi. Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği sorusuna da yanıt veren Erdoğan, 'Takip edin, gelişmeleri göreceksiniz, duyacaksınız' diye konuştu.
FİNLANDİYA'DAN KRİTİK ZİYARE
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Niinistö, Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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