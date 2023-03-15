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6’lı masada son kriz İstanbul Sözleşmesi: 6 parti mutabık kalamadı

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, İstanbul Sözleşmesi'ne dönüş konusunun 6 parti de aynı fikirde olmadığı için ortak politikalar metnine alınmadığını söyledi.

6’lı masada son kriz İstanbul Sözleşmesi: 6 parti mutabık kalamadı
Ekleme: 15.03.2023 - 09:51 Güncelleme: 15.03.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
6’lı masada son kriz İstanbul Sözleşmesi: 6 parti mutabık kalamadı
Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor.

6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı'nda ise belirsizlik hakim.

İlk olarak adaylık yarışında kendini gösteren anlaşmazlık durumu sonucu masa dağılmanın ucundan son anda döndü.

Belirgin bir biçimde 6 partinin ortak bir çizgide bulaşamadığı masada ortak politikaların nasıl belirleneceği konusu ise merak konusu.

Son tartışma konusu İstanbul Sözleşmesi
Son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi ise İstanbul Sözleşmesi.

CHP ve İyi Parti temsilcileri yaptıkları açıklamalarda iktidara gelir gelmez ilk yapacakları işin İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacağını belirtirken DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ise yaptığı açıklamada farklı cümleler kullandı.

'İttifakın metinlerinde böyle bir madde yer almıyor'
Halk TV yayınında gündemi değerlendiren Ali Babacan, Millet İttifakı'nın metinlerinde İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesine ilişkin bir maddenin neden yer almadığına dair açıklamada bulundu.

'6 parti mutabık kalamadı'
İstanbul Sözleşmesi konusunda 6 partinin mutabık kalamadığını belirten Ali Babacan bu nedenle ortak politikalar metninde İstanbul Sözleşmesi'ne dönme talebinin yer almadığını söyledi.

'Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklaması şu şekilde:

İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında tam mutabakat sağlanamadığı için bunu ortak politikalar metnine eklemedik. 6 partinin önemli bir ilkesi var 6'da 6 mutabakat. Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor.

6'lı masada çelişki yumağı
Ali Babacan'ın açıklamaları gündeme düşerken akıllara Ortak Politikalar Mutabık Metni'nin tanıtıldığı programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri akıllara geldi.

'İstanbul Sözleşmesi ilk 24 saatte yürürlüğe girecek'
Muharrem Erkek, 'İstanbul Sözleşmesi ilk 24 saatte yürürlüğe girecek.' ifadelerini kullandı.

Ali Babacan ve Muharrem Erkek'in birbirlerinden habersiz ve çelişkili açıklamaları sonrası, masada yaşanan tutarsızlık gözler önüne serildi.
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