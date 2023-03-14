YSK Başkanı Yener, adaylık ücretlerini açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, bağımsız milletvekili adaylığında ve seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ödeyeceği ücretleri açıkladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esasları belirlenmiştir. Ayrıca seçmence aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları ilke ve esasları belirlenmiştir. Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen Cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Yener, "2022 yılında getirilen yasal düzenleme görme engelli vatandaşın oy kullanmasını kolaylaştıran bu düzenlemenin nasıl yapılacağına dair çalışmalara başlamıştır" diye konuştu.
Açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esasları belirlenmiştir. Ayrıca seçmence aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları ilke ve esasları belirlenmiştir. Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen Cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Yener, "2022 yılında getirilen yasal düzenleme görme engelli vatandaşın oy kullanmasını kolaylaştıran bu düzenlemenin nasıl yapılacağına dair çalışmalara başlamıştır" diye konuştu.
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