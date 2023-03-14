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Kuşadası Körfezi'nde can pazarı:4 ölü

Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen ve içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su alarak batması sonucu 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri denize atlayıp 38 düzensiz göçmeni ise ölümden kurtardı.

Ekleme: 14.03.2023 - 16:45 Güncelleme: 14.03.2023 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Kuşadası Körfezi'nde can pazarı:4 ölüEdinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botlar, bugün öğle saatlerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildi. Bir süre sonra su almaya başlayan lastik botlardan birisi, Dipburun mevkiinde battı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Türk Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri denize atlayıp boğulma tehlikesi yaşayan göçmenlerden 38'ini ölümden kurtardı.

Sağ kurtarılan göçmenler tedavi edilmeleri için Kuşadası Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kuşadası Körfezi'nde can pazarı:4 ölü

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